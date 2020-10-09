أعراس الثعالب – 9 – - ربيع نعيم مهدي

2020/10/09 | 03:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ربيع_نعيم_مهدي للتذكير: الأحداث من نسج الخيال ولا علاقة لها بما حصل على أرض الواقع..(65)بعد انتظار ليس بطويل، وصلت المدرعات الى مبنى الإذاعة، ليترجل منها الزعيم ويسير بهدوء برفقة صبحي عبد الحميد، الذي انسحب خارجاً الى بوابة المبنى بطلب من عبد السلام عارف، لمراقبة عناصر الحرس القومي ومنعهم من الاعتداء على عبد الكريم حال وصوله، ففي حوزة الزعيم أسرار لا بد من كشفها.تم احتجاز الزعيم ورفاقه في قاعة ال ......





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