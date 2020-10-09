فيديو يرصد حريقا هائلا في برج سكني.. وعشرات الجرحى

2020/10/09 | 04:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شب حريق هائل في الطابق الثاني عشر من مبنى سكني شاهق في كوريا الجنوبية، لكنه سرعان ما اجتاح المبنى بأكمله، مما أجبر مئات الأشخاص على الإخلاء.

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