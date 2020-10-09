2020/10/09 | 04:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلن مصرف الرافدين، يوم الخميس، عن توزيع رواتب بعض مديريات وزارتي التربية والصحة، بعد تأخرها لعدة اسابيع نتيجة عدم توفر السيولة.وقال المكتب الاعلامي لمصرف الرافدين في بيان تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني، إنه “تم صرف رواتب مديريات تربية الكرخ الاولى والثالثة والرصافة الاولى والثانية عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية”.واشار […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يعلن صرف رواتب مديريات التربية في بغدادز المركز الخبري الوطني.

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