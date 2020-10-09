هل الإسلام في أزمة؟

2020/10/09 | 04:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طبعا ليس من الصعب التخمين من يعيش في القرن الحادي والعشرين ومن لا يزال يعيش في القرن السابع الهجري، لكن الأمر المؤكد هو أن إسلام المتطرفين والإخوان المسلمين لا يعيش في أزمة، لأنه يحصل عل التمويل من قطر والرعاية من تركيا، والنفوذ من جماعات الإخوان المتلونة التي يسمح لها الغرب بالعمل والنشاط على أراضيه

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