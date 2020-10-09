2020/10/09 | 05:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيشهد طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة منتخب محاربي الصحراء أمام نظيره النيجيري، المقررة الجمعة، إقحام حكمة تماس نمساوية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("ميسي" حكم مساعد في وديّة الجزائر ونيجيريا في النمسا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("ميسي" حكم مساعد في وديّة الجزائر ونيجيريا في النمسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).