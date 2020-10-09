كم من الزمن يعيش فيروس كورونا على جلد الإنسان؟

2020/10/09 | 05:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت بحث علمي جديد بأن الفيروس المسبب لكوفيد-19 يستطيع العيش على جلد الإنسان لفترة تقدر بأكثر من أربعة أضعاف المدة الزمنية التي يعيشها الفيروس المسبب للإنفلونزا، الأمر الذي يظهر أهمية غسل اليدين باستمرار لمكافحة الفيروس المستجد.

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