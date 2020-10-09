ترامب يعلن عزمه المشاركة في تجمع انتخابي السبت

2020/10/09 | 06:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والذي لا يزال يتعافى من كوفيد-19، في مقابلة مع فوكس نيوز في وقت متأخر، الخميس، عن أنه يريد تنظيم تجمع انتخابي السبت، سيقام على الأرجح في فلوريدا.

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