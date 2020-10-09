صدام بين الحكومة الإسبانية وسلطات مدريد.. وتهديد بفرض حالة الطوارئ

2020/10/09 | 06:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الحكومة الإسبانية إنه يتعين على مدريد تطبيق قيود السفر التي أمرت بها وزارة الصحة للحد من تفشي فيروس كورونا، محذرة من فرض حالة الطوارئ لتجبر المدينة على الانصياع.

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