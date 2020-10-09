عبد الحي مسلّم زرارة( 1933-2020).. زيتونة فلسطينية يكاد زيتها يروي مشاعل الحرية - محمود الصباغ

2020/10/09 | 07:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ "لم يكن هدفي, دائماً, أن أعرض [أعمالي] لكي أبيع ولو اضطررت لذلك, ومعظم أعمالي المرتبطة بفلسطين وقضيتها أحتفظ بها, وحلمي أن يقام-ذات يوم- ويلتئم شمل أعمالي [المتبقية وعددها 400] المتعلقة بالقضية الفلسطينية في متحف صغير أوثّقه بطريقتي الخاصة لكي يبقى للأجيال القادمة".أجل, هكذا الأماني قطعت أعناق أصحابها كما تقول العرب, فها هو قلب عبد الحي مسلّم يتوقف-أخيراً- عن الخفقان(1), دون تحقيق أمنيته تلك.



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