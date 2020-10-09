مركز الأبحاث الفلسطيني: رحلة الذاكرة من اللجوء إلى التدمير القسم الأول - محمود الصباغ

2020/10/09 | 07:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_الصباغ "الأرشيف الوطني الفلسطيني لدى السلطة الفلسطينية يختزن الكثير من المعلومات حول فلسطين التاريخية أثناء فترة الحكم العثماني وصولاً لما قبل العام 1948.



لكن من المستغرب أنه لا يضم أي مواد توثيقية للفترة ما بين عامي 1964-1994" (1)استهلالمن يشترِ لغزاً, يبعْ تاريخاً, وإذا كانت الأرشفة -في الأصل- عملية انتقائية وتأويلية كما يراها بول ريكور, فالرواية التاريخية بمجملها سوف تكون سلسلة تأويلات منذ ال ......





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