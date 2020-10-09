مركز الأبحاث الفلسطيني: رحلة الذاكرة من اللجوء إلى التدمير القسم الثاني - محمود الصباغ

2020/10/09 | 07:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الصباغ الاستردادبعد أيام قليلة من خروج عناصر م ت ف من بيروت, قامت مجموعة من المقاتلين (مجموعة هلال رسلان-أبو محمود) بقيادة عيسى حجو(من حركة فتح-القطاع الغربي, وهو لاجئ فلسطيني من قرية لوبية ومن سكان مخيم اليرموك وكان قد التحق بالمقاومة الفلسطينية قادماً إليها من الجزائر حيث كان يمضي دراسته الجامعية في إحدى جامعاتها) يوم الرابع من أيلول-سبتمبر 1982 بأسر ثمانية جنود إسرائيليين في منطقة رويسة البلوط سُ ......





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