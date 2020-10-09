ميلشيات العراق.. كيف استغلت

2020/10/09 | 07:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في يونيو 2014 استولى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على الموصل شمالي العراق، وبعد أربعة أيام فقط أصدر المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني، فتوى تحث العراقيين على التطوع في القتال ضد المسلحين.

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