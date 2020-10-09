السعودية تعلن تمديد التعلم عن بعد لنهاية الفصل

2020/10/09 | 07:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أعلن وزير التعليم السعودي، حمد بن محمد آل الشيخ استمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي بعد تقييم وضع وباء كورونا، خلال الأسابيع الماضية.وكتب الوزير على تويتر “تأكيدا على اهتمام القيادة… بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي […]

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