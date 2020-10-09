ماذا غرد العالم في زمن كورونا منذ بداية 2020

2020/10/09 | 08:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- شهد عام 2020 تحولات عاصفة في حياة البشر حول العالم من مختلف النواحي، وانعكس ذلك على النقاش في مواقع التواصل الاجتماعي.نشرت إدارة منصة التدوين المصغر “تويتر” عينة من الأفكار حول الموضوعات الرئيسية التي ركز عليها المستخدمون خلال فترة تفشي فيروس كورونا، وهي كالتالي: الأبوة قفزت التغريدات حول الأبوة والتعامل مع الصغار بنسبة […]

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