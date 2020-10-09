أفضل علاج منزلي لفطريات الفم بدون ألم

2020/10/09 | 08:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أن بثور الفم تعد مزعجة للغاية؛ فهي تتسبب في الشعور بألم في الفم، فضلا عن أنها تفسد المظهر الجمالي للفم.والبثور تظهر إما في باطن الوجنات أو على الشفاه أو على اللسان، مشيرة إلى أنها ترجع لأسباب عدة كالتوتر النفسي وضعف المناعة وتناول أطعمة معينة والجروح الصغيرة، التي تحدث أثناء تنظيف الأسنان .[…]

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