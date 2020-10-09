تحذير .. ظهور الطفح الجلدي دلالة على كورونا

2020/10/09 | 08:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- تشير البيانات أيضًا إلى أن الطفح الجلدي أكثر شيوعًا لدى الأطفال ويمكن أن يظهر قبل وأثناء وبعد بقية أعراض الفيروس ، وأحيانًا بفاصل أسابيع.في 21٪ من الحالات، كان الطفح الجلدي هو العرض الوحيد، أكد الاطباء “العزل الفوري”، الحل الأمثل .من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع الجمعية البريطانية لأطباء الأمراض الجلدية […]

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