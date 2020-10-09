"آدم" المغربي في الافتتاح.. انطلاق الدورة العاشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية

2020/10/09 | 08:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق مهرجان مالمو للسينما العربية دورته العاشرة في المدينة الواقعة جنوب السويد، وسط أجواء احتفالية خافتة بسبب تفشي فيروس كورونا، وبحضور بعض من صناع السينما العرب المقيمين في الغرب.

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