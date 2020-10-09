فضل يوم الجمعة.. تعرف على الأمور العظيمة التي ذكرها النبي عن هذا اليوم

2020/10/09 | 08:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- فضل يوم الجمعة..يبحث كثيرون عن فضل يوم الجمعة؛ فهو يعتبر يوم عيد للمسلمين جميعًا، وقد وصفه رسول الله – صلى الله عليه وسلم- بسبعة أمور عظيمة ما يدل على فضل يوم الجمعة وخصوصيه عند المسلمين جميعًا.فضل يوم الجمعة قال رسولُ اللهِ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- في يوم الجمعة، وفضله عن […]

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