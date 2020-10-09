ترامب يحذر من أكبر تزوير للانتخابات الأمريكية في التاريخ

2020/10/09 | 08:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي ستجرى في 3 نوفمبر المقبل، ستكون الأكثر تزويرًا في التاريخ. وأضاف ترامب في حوار مع شبكة “فوكس نيوز”: “ستكون هذه واحدة من أكثر الانتخابات تزويرا ويجب أن تكون لدينا بطاقات للتعريف بالناخب”.وأشار ترامب إلى نائبه مايك بنس أبلى بلاء حسنا […]

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