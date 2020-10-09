حريق مُخيف يلتهم احد الأبراج التجارية – فيديو

2020/10/09 | 08:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اندلع حريق هائل في برج مكون من 33 طابقا في مدينة أولسان جنوبي كوريا الجنوبية.وأظهرت لقطات مصورة ألسنة اللهب تنتشر في جميع أنحاء مبنى “سمهوان آرت نوفو” التجاري والسكني.وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية، أنه تم إجلاء مئات الأشخاص، من المبنى، مشيرة إلى إصابة البعض بالاختناق نتيجة استنشاقهم الدخان.WATCH: Fire erupts […]

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