لاعب سوري “يستنجد” بالجمهور للرحيل عن ناديه العراقي بعد أيام من التعاقد!

2020/10/09 | 08:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

استنجد لاعب منتخب سورية لكرة القدم شادي الحموي بالجماهير العراقية للرحيل عن نادي النجف العراقي، وذلك بعد أيام من التعاقد معه للدفاع في بطولة الدوري الممتاز، والتي تنطلق في 25 من الشهر الحالي.

وتعاقد فريق النجف العراقي الشهر الماضي مع السوري شادي الحموي، والذي انخرط نهاية الشهر الماضي بتدريبات الفريق استعداداً للدوري العراقي الممتاز، قبل أن يعلن اللاعب رغبته بالرحيل عن أسوار الفريق والعودة لبلاده.

وكتب اللاعب شادي الحمودي عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك”: “السلام عليكم جمهور فريق النجف الكبير، تمنيت أن أخدم الفريق وجمهوره بكل ما أملك لأنني أحببت هذا النادي، ولكن للأسف انصدمت بتصرفات الإدارة التي لم تتصرف معي كمحترف و لاعب بناد، ولم يعطوني أي مستحقات وخالفوا كل الوعود”.

وأضاف اللاعب في رسالته لجماهير النجف العراقي: “الآن أريد العودة إلى بلدي لأنني تعبت نفسياً، ولكن لم يوافقوا على تسليمي كتاب الاستغناء ولا يسمحون لي بالسفر، هل يرضيكم يا جماهير النجف؟”.

ولم ترد إدارة فريق النجف الرياضي لغاية اللحظة على طلب اللاعب بالرحيل عن أسوار الفريق، في وقت يُشار إلى أن سوق الانتقالات الصيفية للاعبين في العراق لموسم 2020/2021 أغلق أمس الثلاثاء.

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