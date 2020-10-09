ترمب يوجه بتمديد حالة الطواريء المتعلقة بـ سوريا سنة اخرى

2020/10/09 | 08:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، توجيها بتمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالأوضاع في سوريا إلى ما بعد 14 أكتوبر الجاري.

وجاء في بيان للبيت الأبيض، تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" االيوم (9 تشرين الثاني 2020): "الوضع في سوريا، وخاصة الأفعال التي أقدمت عليها حكومة تركيا بتنفيذ هجوم عسكري على شمال شرق سوريا، تقوض الحملة الهادفة لهزيمة تنظيم داعش وتعرض المدنيين للخطر، كما تستمر في تشكيل تهديد غير عادي على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وأضاف: "لهذا السبب، فإن حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 14 أكتوبر 2019 يجب أن تبقى سارية بعد 14 أكتوبر 2020 لمدة سنة واحدة".

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