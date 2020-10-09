هولندا تحكم على 6 أشخاص “يقودهم” عراقي.. خططوا لـ”فاجعة كبرى”

2020/10/09 | 08:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

ادانت محكمة هولندية اليوم الخميس، ستة مشبوهين بتهمة التخطيط لهجوم “إرهابي واسع النطاق” على حدث عام، وحكمت عليهم بالسجن لمدد تراوحت بين 10 و17 عاما.

وقالت محكمة روتردام إن “المدانين كانوا يخططون لإطلاق النار من بنادق هجومية كلاشينكوف خلال أحد المهرجانات، وتفجير سيارة مفخخة في أواخر عام 2018 كما، خططوا لارتداء سترات ناسفة وتفجيرها عند وصول الشرطة”.

وأضافت، أن “أجهزة المخابرات أبلغت الشرطة وتمكن عميل سري من التسلل إلى العصابة وإحباط استعداداتها في النهاية قبل وقوع أي هجوم، واعتقلت الشرطة المشتبه بهم في سبتمبر 2018”.

وتابعت: “حكم على زعيم الجماعة وهو من أصل عراقي بالسجن 17 عاما، ولم يتم الكشف عن أسماء المتهمين بما يتماشى مع قواعد الخصوصية الهولندية”.

وأضافت أن “العصابة أرادت ضرب السكان المدنيين والشرطة في هولندا بهجوم دموي يسفر عن عدد كبير من الضحايا الأبرياء، لكن وبفضل تدخل الأجهزة الأمنية الهولندية في الوقت المناسب، لم يتمكنوا من تنفيذ خططهم”.

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