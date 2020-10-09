جائزة نوبل للأدب 2020-الشّاعرة الأمريكية لويز غلوك- - نادية خلوف

2020/10/09 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف من المؤكد أن الشّعر هو السّحر عندما تقوله بينك وبين نفسك ، ثم تغنّيه ، و تعجب به ، عندما يتحدّث عن داخلك العميق فيفضحه .



لا يخطط أحد لنيل جائزة عندما يكتب قصيدته الأولى ، ولن ينال جائزة مبدع لم ينتشر في بيئة صالحة .



الأدب بشكل عام، و الشعر بشكل خاص يحتاج إلى احتضان، إلى بيئة حاضنة، و أهم البيئات الحاضنة هي دور النّشر والتوزيع التي تتبنى الكاتب في أمريكا ، بعد كتابك الأوّل سوف تحصل على قيمتك الأدبي ......





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