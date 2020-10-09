نوبل للآداب تمنح للشاعرة الأمريكية لويز كلوك - سمير حنا خمورو

2020/10/09 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو أعلن اليوم عن فوز الشاعرة الأمريكية لويز غلوك Louise Glück بجائزة نوبل للآداب "على صوتها الشاعري المميز الذي يضفي بجماله المجرد طابعا عالميا على الوجود الفردي" بحسب ما قالت الأكاديمية المانحة للجائزة.



واضافت الأكاديمية، في بيان بعد إعلان فوزها :"في قصائدها، تستمع النفس لما تبقى من أحلامها وأوهامها، ولا يمكن أن يكون هناك من هو أشد منها في مواجهة أوهام الذات".



وكان الظهور الأول لغلوك ككاتبة ......





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