الهند في المقدمة.. أعلى إصابات بالكورونا في يوم واحد بالعالم

2020/10/09 | 08:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ إجمالي الإصابات 338 ألفا و779 حالة خلال 24 ساعة، فيما زادت الوفيات 5514 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات في العالم إلى مليون و50 ألفا.

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