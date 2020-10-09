إعصار يُرعب ولايات امريكية

2020/10/09 | 08:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أصدرت ولايات أميركية إلى الجنوب من الولايات المتحدة تحذيرات، الخميس، مع مواصلة الإعصار "دلتا" الذي تحول إلى عاصفة تقدمه باتجاه الشمال، مما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء في مناطق تعرض بعضها لعدة أعاصير خلال هذا الموسم الاستثنائي.

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