بالصور.. إيزيدية نازحة الأولى على العراق في السادس الإعدادي وتكشف سر التفوق

2020/10/09 | 08:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حصلت الفتاة السنجارية، هبة قاسم، التي تعيش بمخيم روانكه في محافظة دهوك على المركز الأول على مستوى العراق بالقسم الأحيائي في مرحلة السادس الإعدادي.

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