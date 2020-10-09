اعتقال إرهابيين اثنين غربي بغداد

2020/10/09 | 09:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، القبض على إرهابيين اثنين في منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد.وقال رسول في بيان مقتضب تلقته /المعلومة/، إنه” بهدف ضرب الشبكات الإرهابية والخلايا النائمة، يواصل جهاز مكافحة الإرهاب عملياته النوعية “.وأضاف ان” الجهاز تمكن من القاء القبض على إرهابيين اثنين في منطقة الرضوانية غربي العاصمة بغداد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما”.انتهى/25

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