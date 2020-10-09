بايدن يتهم ترامب بالتحريض على اغتيال حاكمة ميشيغان

2020/10/09 | 09:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة- واع

اعتبر المرشح الديمقراطي جوزيف بايدن، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يحرض المتطرفين من أمثال أولئك الذين خططوا لاختطاف غريتشن ويتمير حاكمة ولاية ميشيغان.

وقال بايدن، في تصريح نشره على موقعه الإلكتروني: "عندما كانت الحاكمة ويتمير تحمي سكان ولايتها من الوباء المميت، دعا الرئيس ترامب إلى تحرير ميشيغان".

واتهم بايدن منافسه مجددا، بـ "التساهل مع التعصب والكراهية اللذين غطت موجتهما البلاد كلها".

وسبق أن انتقد ترامب مرارا، حاكمة ميشيغان، وهدد بوقف التمويل الفدرالي لهذه الولاية إذا لم تتوقف حكومتها عن محاولة تنظيم تصويت في الانتخابات الأمريكية المقبلة عن طريق البريد بسبب انتشار فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، قال مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، إنه أحبط مؤامرة لاختطاف والإطاحة بحاكمة ميشيغان الديمقراطية غريتشن ويتمير.

وأصبحت ويتمير هدفا للمشككين في وجود فيروس كورونا المستجد، بعد فرض إجراءات صارمة ألغاها أحد القضاة الأسبوع الماضي.

المصدر: روسيا اليوم

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