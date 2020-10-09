صحيفة عربية: فصائل موالية لإيران تجهز خطة لـ 'محاصرة المنطقة الخضراء'

2020/10/09 | 09:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

زعمت صحيفة عربية، الجمعة، ان الفصائل المسلحة العراقية الموالية لايران قادرة على محاصرة المنطقة الخضراء، أو انها بصدد محاصرتها بالفعل من الداخل والخارج دون ان تكون لحكومة الكاظمي القدرة على المواجهة الواسعة.

وبينت صحيفة العرب اللندنية في تقرير لها تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (9 تشرين الاول 2020) ان الفصائل المشار اليها استخدمت ذريعة حماية مقراتها من المتظاهرين كغطاء لنشر آلاف من عناصرها في محيط المنطقة الخضراء خلال الشهور الماضية، وقالت ان "أمن البعثات الدولية سيبقى ورقة في يد إيران ما دامت فصائل مسلحة تملك قوة عسكرية كبيرة في قلب العاصمة بغداد".

وجاء في نص التقرير :

"كشفت مصادر أمنية عن تفاصيل خطة تعكف الفصائل المسلحة العراقية "التابعة لإيران" على تنفيذها في بغداد منذ شهور، بهدف محاصرة المنطقة الخضراء، حيث تقع مقرات الحكومة والبرلمان والبعثات الدولية والسفارات وفي مقدمتها سفارة الولايات المتحدة.

ويأتي الكشف عن هذه التطورات في ظل مساع حثيثة يبذلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمنع بعثة الأمم المتحدة وسفارات الولايات المتحدة ودول أوروبا والخليج من مغادرة العاصمة العراقية، بسبب التهديدات الأمنية الجادة التي تتعرض لها، وشيوع عملية قصف مقرات البعثات الأجنبية بالصواريخ، فضلا عن تزايد عمليات استهداف الأرتال التابعة للتحالف الدولي الخاص بمحاربة تنظيم داعش.

وعززت عدة فصائل "شيعية" وجودها العسكري في منطقتي الجادرية ضمن جانب الرصافة والصالحية ضمن جانب الكرخ، بحجة حماية مقرات تملكها هناك من تهديد حركة الاحتجاج الشعبية الواسعة التي انطلقت في أكتوبر 2019.

وتقع المنطقة الخضراء بين الجادرية والصالحية على مسار نهر دجلة، وهي تضم أجزاء منهما عمليا.

وتعد الجادرية، وهي إحدى أرقى مناطق بغداد، وجهة مفضلة لسكن زعماء الفصائل المسلحة ومكاتبهم الخاصة، فيما تقع السفارة الإيرانية ضمن منطقة الصالحية، ما يعني أن الوجود العسكري للفصائل أمر مفروغ منه.

لكن المصادر الأمنية تقول إن غطاء حماية مقراتها من المتظاهرين سمح للفصائل المسلحة التابعة لإيران بنشر ما يقرب من 4 آلاف مسلح في محيط المنطقة الخضراء خلال الشهور الماضية، ليرتفع بذلك عدد المسلحين، غير الرسميين، إلى نحو 7 آلاف.

وبالإضافة إلى نحو 3 آلاف مسلح ينتمون إلى الحشد الشعبي رسميا وينتشرون داخل المنطقة الخضراء بشكل فعلي حاليا، تقول المصادر إن لدى الفصائل قرابة 10 آلاف عنصر جاهز للسيطرة على قلب الحكومة العراقية في أي لحظة أو اقتحام أي سفارة عربية أو أجنبية.

وتؤكد المصادر أن سفارات غربية وعربية لديها تقدير شبه دقيق لهذا الموقف، وقد شاركته مع الحكومة العراقية التي وعدت باتخاذ إجراءات تطمينية.

ويتجه الكاظمي نحو نزع فتيل هذا التهديد دون مواجهة واسعة قد لا تكون القوات الرسمية التابعة للحكومة جاهزة لها.

وتقول المصادر إن الأمم المتحدة رعت، عبر بعثتها في العراق، جهدا لإيصال رسائل إلى أطراف نافذة في الحشد الشعبي تتعلق بأمن السفارات الأجنبية، موضحة أن الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت أبلغت هذه الأطراف بأن عدة بعثات عربية وأجنبية تفكر في مغادرة بغداد فعلا، وشرحت ما يمكن أن يترتب على ذلك من تداعيات كارثية على البلاد.

وعرضت بلاسخارت أهم اللقاءات الأخيرة التي أجرتها مع مختلف الأطراف العراقية بشأن تطورات الوضع السياسي والأمني.

ويقول مراقبون إن أمن البعثات الدولية في العراق سيبقى ورقة في يد إيران، ما دامت الفصائل التابعة لها تملك مثل هذا الحضور في قلب العاصمة بغداد وبالقرب من مقرات الحكومة.

ومثلت منطقة الجادرية منطلقا للعديد من الأعمال العدائية ضد السفارة الأميركية تحديدا، فيما تروي مصادر أن الحرس الثوري الإيراني يملك مقرا هناك، يحتوي أسلحة ومعدات تجسس.

وتذكر المصادر بأن العملية الجريئة التي نفذها الحرس الثوري ضد قصر رئيس الجمهورية برهم صالح، عندما أطلق طائرة مسيرة لمراقبته خلال مشاورات تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، أديرت من داخل منطقة الجادرية.

وتقول هذه المصادر إن العديد من الميليشيات تملك مقرات متقدمة في منطقة الجادرية، اتخذ بعضها معتقلات لتعذيب المتظاهرين والنشطاء المناهضين للنفوذ الإيراني في البلاد.

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