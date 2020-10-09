تركيا تعلن “تحييد” عناصر من حزب العمال بقصف شمال دهوك

2020/10/09 | 09:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

اعلنت وزارة الدفاع التركية، عن “تحييد” خمسة عناصر من حزب العمال الكردستاني بقصف شمالي محافظة دهوك في اقليم كردستان.

وذكرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة المعلومة/، ان “العملية تمت عبر ضربات جوية في منطقة حفتانين ضمن اقليم كردستان العراق”.

وكشف مصدر محلي في محافظة دهوك، امس الخميس، عن تفاصيل قيام قوة من الجيش التركي بمداهمة منازل المواطنين في محافظة دهوك.وقال المصدر في حديث /المعلومة/ إن “قوة قوامها أكثر من 200 عنصراً من الجيش التركي قدمت من القاعدة العسكرية في ناحية كاني ماسي بقضاء العمادية وأجرت جولة تفتيشية في عدة قرى وقصبات”.

وأضاف أن “القوة العسكرية وبعد حلول الليل قامت بالوصول إلى قرية ريسي بناحية باتيفا بقضاء زاخو، وداهمت أكثر من 15 منزلاً وقامت بتفيشها واحتجاز الرجال في ثكنة عسكرية لمدة ساعة ونصف”.انتهى/25

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