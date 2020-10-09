استخدمت طائرة مسيرة.. تسوية بين هاري وميغان ووكالة التقطت صورا لابنهما دون إذن

2020/10/09 | 09:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان إلى تسوية مع وكالة لتصوير المشاهير كانت قد التقطت صورا لابنهما في البيت دون إذن، وذلك حسبما أظهرت وثائق قضائية.

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