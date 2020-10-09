ميسي يقود الأرجنتين لفوز صعب في تصفيات المونديال

2020/10/09 | 09:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} حقق منتخب الأرجنتين، فجر الجمعة، فوزا صعبا، على ضيفه الإكوادور بهدف نظيف سجله النجم ليونيل ميسي، مقتنصا 3 نقاط في مستهل مشواره بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

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