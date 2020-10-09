المالية تسلم نينوى 40 مليارا لإعادة أعمارها

2020/10/09 | 09:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أكدت محافظة نينوى، تسلمها 40 مليارا كدفعة اولى من وزارة المالية لاعادة الاعمار، مبينة أنه خلال الأسبوعين المقبلين، سيتم تنفيذ هذه المشاريع، فيما أشارت الى أن حصة المحافظة 100 مدرسة ستمول من القرض الصيني.وقال معاون محافظ شؤون الاعمار عبد الوهاب سلطان لوكالة الانباء العراقية (واع): إن “المبلغ الذي تم تخصيصه ضمن خطة استقرار محافظة نينوى، هو100 مليار لعام 2020″، مبيناً أن “وزارة المالية مولت محافظة نينوى مبلغ 40 مليار كدفعة أولى، أما الدفعة الثانية ستسلم إلى المحافظة خلال أقل من شهر”.وأضاف أن “المرحلة الحالية هو أجراء الكشوفات الخاصة بهذه المشاريع، التي تشمل مشاريع البلدية، والبلديات، والطرق، والتطوير الريفي، وتجهيز أجهزة طبية للصحة، وشبكات الماء والمجاري”، مؤكداً أنه “خلال الأسبوعين المقبلين، سيتم تنفيذ هذه المشاريع”.وأشار إلى أن “هنالك خطة لإنشاء ما يقارب 100 مدرسة من القرض الصيني، حيث أن حصة نينوى تتراوح من 70 الى 100 مدرسة ضمن هذه الخطة، ومبالغ هذه المشاريع جاهزة للتنفيذ”.انتهى/25

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