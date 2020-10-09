حكيم نجم حفلات نصر أكتوبر للمرة الثانية في أسبوع واحد

2020/10/09 | 09:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ….للمرة الثانية على التوالي وخلال اسبوع واحد فقط يقوم المسؤولون عن احتفالات نصر اكتوبر المجيد في مصر باختيار الفنان المصري حكيم.حيث حصد الفنان المصري حكيم تفاعلا غير مسبوق من قبل الجمهور وصل الى الآلاف في حفل المنصة الذي أقيم الجمعة الماضية وهو ما جعله اختيار حكيم لإقامة مدينة الجلالة مرة أخرى.وصرح […]

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