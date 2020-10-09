كردستان تمهل الأجانب شهراً للحصول على إقامات أو تجديد المنتهية

2020/10/09 | 09:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

وجهت مديرية إقامة أربيل، أمس الخميس، دعوة للأجانب الذين ليست لديهم وثائق إقامة سارية المفعول إلى استصدارها أو تجديدها خلال مدة أقصاها شهر.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نحذر كل من يتهاون في الحصول على الإقامة خلال هذه الفترة باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".





ونبهت "جميعَ الشركات وأصحاب الأعمال في المحافظة من الذين يوظفون لديهم أجانب مرت على صلاحية إقاماتهم سنتين أو ليست لديهم إقامات أو الذين دخلوا إلى إقليم كردستان بتأشيرة دخول بوجوب مراجعة المديرية خلال مدة شهر بغرض استصدار الإقامات أو تجديدها".

وأكد بيان المديرية أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية بحق الشركات وأصحاب الأعمال بخلاف ذلك".

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