2020/10/09 | 09:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد يوجه 16 فرعاً باستئناف الدوام غداً السبت لدفع رواتب) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد يوجه 16 فرعاً باستئناف الدوام غداً السبت لدفع رواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).