اليوم.. الإعلان عن الفائز بنوبل للسلام من بين 300 مرشح

2020/10/09 | 09:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعلن لجنة نوبل النرويجية في أوسلو اليوم الجمعة اسم الفائز بجائزتها للسلام، حيث من المرجح أن تكون من نصيب حرية الإعلام، أو الناشطة البيئية غريتا تونبرغ، أو من نصيب منظمة الصحة العالمية.

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