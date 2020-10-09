فوزان لإنجلترا والسويد على ويلز وروسيا وديًا

2020/10/09 | 09:55 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد …

حقق منتخب إنجلترا فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه منتخب ويلز 3-0، الخميس، في المباراة الدولية الودية التي أقيمت بينهما في إطار الاستعدادات لاستأناف مسيرتهما في مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وسجل ثلاثية إنجلترا: دومينيك كالفرت-لوين (د26)، كونور كودي (د53) وداني اينغز الثالث (ز63)، حيث كانت المرة الأولى التي يسجل فيها ثلاثة لاعبين أول أهدافهم في مباراة واحدة لإنجلترا منذ العام 1963.

وفي مباراة ودية ثانية، تغلب منتخب السويد على مضيفه منتخب روسيا 2-1.

وسجل هدفي السويد ألكسندر إيساك (د21)، وماتياس يوهانسون (د73)، بينما سجل ألكسندر سوبوليف هدف روسيا الوحيد (ء90+1).انتهى/25

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