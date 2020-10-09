الفيروس القاتل يفتك عالمياً.. أعلى إصابات بـ’كورونا’ في يوم واحد

2020/10/09 | 09:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

سجلت منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، زيادة قياسية في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم.



وبحسب رويترز، تابعه "ناس"، (8 تشرين الاول 2020)، أن "إجمالي الإصابات بلغ338 ألفا و779 حالة خلال 24 ساعة، فيما زادت الوفيات 5514 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات في العالم إلى مليون و50 ألفا".

وسجلت "الهند 78 ألفا و524 إصابة جديدة، وتلتها البرازيل بتسجيل 41 ألفا و906 إصابات، في حين سجلت الولايات المتحدة 38 ألفا و904 إصابات جديدة".

وكانت الإحصائية القياسية العالمية السابقة لإصابات كورونا قد سجلت في "الثاني من أكتوبر الحالي، بزيادة 330 ألفا و340 إصابة، وسجلت المنظمة رقما قياسيا في عدد الوفيات بلغ 12 ألفا و393 وفاة في 17 أبريل الماضي".

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