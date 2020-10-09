2020/10/09 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_البشيتي أَمْر الملاحدة لا يهمني؛ فَهُم وخصومهم من المؤمنين بـ "الخَلْق (بطرفيه: الخالق والمخلوق)" مِنْ جِنْسٍ فكري واحد؛ إنَّ ما يهمني، فحسب، هو "المادية"؛ فإنَّ "المادي" يسمو، فكراً وتفكيراً، عن طرفيِّ هذا النزاع، وعن نزاعهما نفسه.ما أكثر "التجارب العلمية" التي يَذْكُرونها في معرض دحضهم لـ "مادية العقل"؛ لكن هل هذا الفكرة التي يسعون في دحضها (فكرة "مادية العقل") مِنْ بَنَات "المادية"، أو "الفكر الماد ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أُنْظروا إلى هذه -التجربة العلمية- التي تدحض -المادية-! - جواد البشيتي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أُنْظروا إلى هذه -التجربة العلمية- التي تدحض -المادية-! - جواد البشيتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).