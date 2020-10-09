لأول مرة.. البدء ببناء المنازل بواسطة “روبوت”: ينهيه بـ20 يومًا فقط! (فيديو)

2020/10/09 | 10:00 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

قام روبوت آلي، هو الأول من نوعه، ببناء منزل كامل مكون من ثلاثة غرف في المملكة المتحدة دون تدخل بشري.

وصمم الروبوت شركة (Construction Automation) التي تتخذ من ”يورك“ مقراً لها، وهو قادر على ترميم الطوب والكتل والملاط (المونة) ويمكنه البناء حول الزوايا.

وكان قد بدأ الروبوت البناء في المنزل منذ يوم 28 سبتمبر الماضي، ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء منه في غضون ثلاثة أسابيع.

وقال ديفيد لونجبوتوم، مدير ومؤسس الشركة إنه أول منزل في بريطانيا يتم بناؤه بواسطة روبوت، مشيرًا إلى أنه بعد إجراء بحث مكثف، توصلت الشركة إلى عدم وجود مثل هذه الروبوت لبناء المنازل من قبل.

وتابع ستيوارت باركس، المؤسس المشارك لشركة Construction Automation: ”هدفنا هو أتمتة بناء المنازل قدر الإمكان“.

وأضاف: ”يمكننا زيادة إنتاجية الصناعة وتحسين الصحة والسلامة وضمان الجودة“، مشيرًا إلى أن الروبوت ألغى الحاجة إلى السقالات وقيام البنائين بالعمل على ارتفاع.

ويتم التحكم في الروبوت بواسطة جهاز لوحي يستخدم نظام تحكم برمجي متطور يسمح له بقراءة النسخ الرقمية للخطط المعمارية.

وعادة ما يستغرق عمال البناء من البشر حوالي عامين لتعلم حرفتهم من خلال التدريب المهني.

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