نائبة مستقلة تنتقد التحركات السياسية الحالية لضمان المكاسب الانتخابية

2020/10/09 | 10:04 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصانتقدت النائبة المستقلة ندى شاكر، تحركات الأحزاب السياسية باتجاه كسب الشارع العراقي لضمان مكاسبها في الانتخابات المقبلة، لافتة الى ان البلد بحاجة الى خلق بيئة مناسبة وصحيحة لاجراء الانتخابات.وقالت شاكر لـ /المعلومة/، ان “النواب المستقلين في مجلس النواب غير قادرين على صناعة التغيير رغم تحركهم الإعلامي والضغط المتواصل من اجل احداث التغير المنشود”.وأضافت ان “الأحزاب تتحرك اليوم لضمان صوت الشارع والحصول على مكاسبها خلال الانتخابات المقبلة، والسيطرة على مقاليد الحكم في البلاد”.وبينت ان “اجراء الانتخابات يحتاج الى بيئة مناسبة سليمة صحيحة لاجرائها، والا سيتم الذهاب بالاتجاه المعاكس، وبالتالي فأن حكومة الكاظمي مطالبة بالتهيأة لاجراء الانتخابات”.



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