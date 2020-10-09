2020/10/09 | 10:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اين نيوز _بغداد أعلن مصرف الرافدين، الجمعة، عن إطلاق رواتب منتسبي مديريات وزارة الداخلية عن طريق بطاقة الماستر.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت اين نيوز نسخة منه، إنه "تم صرف رواتب منتسبي مديرية الدفاع المدني ميسان - لواء حرس الحدود العاشر - مديرية الاحوال المدنية والجوازات والإقامة ميسان - مقر الوزارة - مديرية شرطة الطاقة (النفط) - مديرية الدفاع المدني -بغداد الكرخ- مديرية الدفاع المدني -بغداد الرصافة- قيادة شرطة محافظة بغداد - قيادة فرقة التدخل السريع - قيادة قوات الشرطة الاتحادية - مديرية حماية المنشآت والشخصيات- بغداد".وأشار البيان إلى أنه "بإمكان المنتسبين استلام رواتبهم في أي مكان يتواجدون فيه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرافدين يطلق رواتب منتسبي الداخلية) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرافدين يطلق رواتب منتسبي الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).