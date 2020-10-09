مصرف الرشيد يحدد عددا من فروعه لاستئناف الدوام يوم غد السبت لدفع الرواتب

2020/10/09 | 10:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

وجه مصرف الرشيد، اليوم الجمعة، عدداً من فروعه لاستئناف الدوام يوم غد السبت.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "توجيه الفروع جاء لأجل دفع رواتب موظفي الدوائر ممن وصلت تمويلات رواتبهم".

وذكر أن الفروع هي "المرتضى والصالحية وحي الرافدين واليرموك وعرفة وراغبة خاتون والإمام الأعظم والشعلة والزعفرانية وثورة العشرين والجوادين والحبيبية والسيف وأبو غريب والرباط والتقاعد).

وأشار البيان إلى أن "المصرف سيستمر بدفع الرواتب لباقي الدوائر حال وصول التمويل".

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