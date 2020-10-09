2020/10/09 | 10:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ….تعتبر السعودية واحدة من أكثر الدول العربية تسجيلا لحالات الإصابة بفيروس كورونا خلال العام الحالي في عدة مناطق من المملكة وهو ما جعلها في اوقات سابقة باتخاذ الإجراءات والتدابير الصارمة لمنع انتشاره وتقليل مخاطره بين المواطنين.اليوم السعودية تبدا بتسجيل انخفاض تدريجي فيما يخص معدل الإصابة اليومي بفيروس كورونا للحالات الحرجة مع استقرار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تسجل انخفاضاً في حالات ” كورونا ” الحرجة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تسجل انخفاضاً في حالات ” كورونا ” الحرجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).