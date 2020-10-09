بايدن يتهم ترمب بتحريض المتطرفين على اختطاف حاكمة ميشيغان

2020/10/09 | 10:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اتهم المرشح الديمقراطي جوزيف بايدن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بانه يحرض المتطرفين من أمثال الجماعة التي خططت لاختطاف غريتشن ويتمير حاكمة ولاية ميشيغان.

وقال بايدن، في تصريح نشره على موقعه الإلكتروني، ليلة أمس الخميس (8 تشرين الاول 2020): "عندما كانت الحاكمة ويتمير تحمي سكان ولايتها من الوباء المميت، دعا الرئيس ترامب إلى تحرير ميشيغان".

واتهم بايدن منافسه مجددا، بـ "التساهل مع التعصب والكراهية اللذين غطت موجتهما البلاد كلها".

وسبق أن انتقد ترامب مرارا، حاكمة ميشيغان، وهدد بوقف التمويل الفدرالي لهذه الولاية إذا لم تتوقف حكومتها عن محاولة تنظيم تصويت في الانتخابات الأمريكية المقبلة عن طريق البريد بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكان مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، قال في وقت سابق، قال ، إنه أحبط مؤامرة لاختطاف والإطاحة بحاكمة ميشيغان الديمقراطية غريتشن ويتمير.

وأصبحت ويتمير هدفا للمشككين في وجود فيروس كورونا المستجد، بعد فرض إجراءات صارمة ألغاها أحد القضاة الأسبوع الماضي.

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