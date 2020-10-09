هبوط حاد بسعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار لليوم

2020/10/09 | 10:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تركيا ….تستمر الليرة التركية بالانخفاض الحاد أمام الصرف بالدولار الامريكي لليوم التالي لتقترب من حاجز 8 ليرة مقابل 1 دولار امريكي.يعتبر هذا الانخفاض هو انخفاضاً كبيراً تشهده الليرة التركية وذلك بسبب الاوضاع الجيوسياسية التي تمر بها تركيا في المنطقة وخوف المستثمرين من فرض عقوبات على أنقرة تعمل على الاطاحة بالإقتصاد التركي.[…]

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