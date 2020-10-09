لإجراء محادثات تحل النزاع.. أذربيجان وأرمينيا تؤكدان لروسيا مشاركتيهما بمشاورات موسكو

2020/10/09 | 10:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، تأكيد أرمينيا وأذربيجان مشاركتيهما في مشاورات موسكو، على خلفية التصعيد العسكري في إقليم قره باغ، فيما أشارت إلى أن عملا نشطا جار للإعداد لها.

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